Precision trend (histo) - indicador para MetaTrader 5
- 4314
O bem conhecido indicador Precision trend na forma de histograma.
O novo indicador é semelhante ao original, mas tem uma série de mudanças importantes. Promete ser um bom indicador de tendência. Esta versão é um gráfico de barras numa janela separada cujas colunas são coloridas de acordo com a tendência a ser determinada.
A figura abaixo mostra como ele correlaciona com a versão "regular", o gráfico é do mesmo indicador:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17926
Nova versão do indicador tendência precisa.Candle Shadow
Pesquisa de velas sem sombras inferiores/superiores. Estilo do indicador DRAW_ARROW.
Pesquisa de velas com um tamanho mínimo ou máximo especificado de sombra. Restrição quanto ao tamanho do corpo de vela.Candle shadow percent
Trata-se de um Expert Advisor com esse nome. O lote é calculado em percentagem de risco sobre a transação a partir da margem livre.