Indicadores

Precision trend (histo) - indicador para MetaTrader 5

O bem conhecido indicador Precision trend na forma de histograma.

O novo indicador é semelhante ao original, mas tem uma série de mudanças importantes. Promete ser um bom indicador de tendência. Esta versão é um gráfico de barras numa janela separada cujas colunas são coloridas de acordo com a tendência a ser determinada.

A figura abaixo mostra como ele correlaciona com a versão "regular", o gráfico é do mesmo indicador:


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17926

