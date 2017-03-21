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Precision trend (histo) - индикатор для MetaTrader 5
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Хорошо известный индикатор Precision trend в виде гистограммы.
Новый индикатор похож на исходный, но в нем есть ряд важных изменений. Он обещает быть хорошим индикатором тренда. Эта версия представляет собой гистограмму в отдельном окне, столбцы которой окрашены в соответствии с определяемым трендом.
На рисунке ниже показано, как он коррелирует с "регулярной", он-чарт версией того же индикатора:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17926
Новая версия точного индикатора тренда.Detrended Synthetic Price (oscillator)
Индикатор цены без текущего тренда в форме осциллятора.
Поиск свечей с заданным минимальным или максимальным размером тени. Ограничение по размеру тела свечи.VTS_HTF
Индикатор VTS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.