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Индикаторы

Precision trend (histo) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3555
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
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Хорошо известный индикатор  Precision trend в виде гистограммы.

Новый индикатор похож на исходный, но в нем есть ряд важных изменений. Он обещает быть хорошим индикатором тренда. Эта версия представляет собой гистограмму в отдельном окне, столбцы которой окрашены в соответствии с определяемым трендом.

На рисунке ниже показано, как он коррелирует с "регулярной", он-чарт версией того же индикатора:


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17926

Precision Trend Precision Trend

Новая версия точного индикатора тренда.

Detrended Synthetic Price (oscillator) Detrended Synthetic Price (oscillator)

Индикатор цены без текущего тренда в форме осциллятора.

Candle shadow percent Candle shadow percent

Поиск свечей с заданным минимальным или максимальным размером тени. Ограничение по размеру тела свечи.

VTS_HTF VTS_HTF

Индикатор VTS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.