Хорошо известный индикатор Precision trend в виде гистограммы.



Новый индикатор похож на исходный, но в нем есть ряд важных изменений. Он обещает быть хорошим индикатором тренда. Эта версия представляет собой гистограмму в отдельном окне, столбцы которой окрашены в соответствии с определяемым трендом.



На рисунке ниже показано, как он коррелирует с "регулярной", он-чарт версией того же индикатора:



