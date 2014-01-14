La clase CSAROnArray está diseñada para calcular los valores de SAR (Parabolic SAR) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:

double aStep - paso;

double aMax - paso máximo.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

double aDataHigh[] - buffer con los precios High del indicador;

double aDataLow[] - buffer con los precios Low del indicador;

double aSAR[] - buffer con los valores calculados.

Métodos adicionales:

string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador.

Test_SAROnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilizacion de la clase CSAROnArray. El archivo IncSAROnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

El Indicador Técnico Parabolic SAR fue desarrollado para el análisis de los mercados tendenciales. El indicador se construye sobre el gráfico de precios. El indicador es similar a la Media Móvilcon la diferencia que Parabolic SAR se mueve con una aceleración mayor y puede cambiar de posición con respecto al precio.

Test_SAROnArray - ejemplo de uso de la clase CSAROnArray