CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Visual Аnalysis AfterTesting - Skript für den MetaTrader 5

sigma7i | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
890
Rating:
(53)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das ForAfterTesting Skript ändert die Darstellung der grafischen Objekte des Strategie-Testers für eine leichtere visuelle Analyse der Ergebnisse.

Verändert die Parameter der Linien (der ChangeOnly Parameter). Vereinfacht die Analyse von Positionen mit Gewinn (Parameter ChangeWinners) und Verlust (Parameter ChangeLosses).

Hauptmerkmale:

Änderung der Objekt-Eigenschaften: die Farbe der Linie, den Darstellungsstil, sowie Breite und Farbe der Pfeile. 

all_Lines

Analyse von Verlust-Positionen:

Verlierer

Analyse der Gewinn-Positionen:

Gewinner


Tipps:

Hinweis: es wird empfohlen für jede neue Veränderung ein neues Chart zu eröffnen.

Warnung

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1791

ImpulseOsMA ImpulseOsMA

Der Indikator zeichnet Bars basierend auf Elders Impuls System.

RSIImproved RSIImproved

Ein kombinierter Indikator, konstruiert auf der Basis von zwei RSI Oszillatoren

Levels Levels

Eine andere Version von einem Indikator, der Unterstützungs-/Widerstandslinien berechnet.

Three Screen Elder Arrows Three Screen Elder Arrows

Ein Indikator in Form von Pfeilen auf der Grundlage von Elders Handelssystem.