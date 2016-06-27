und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Visual Аnalysis AfterTesting - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 890
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Das ForAfterTesting Skript ändert die Darstellung der grafischen Objekte des Strategie-Testers für eine leichtere visuelle Analyse der Ergebnisse.
Verändert die Parameter der Linien (der ChangeOnly Parameter). Vereinfacht die Analyse von Positionen mit Gewinn (Parameter ChangeWinners) und Verlust (Parameter ChangeLosses).
Hauptmerkmale:
Änderung der Objekt-Eigenschaften: die Farbe der Linie, den Darstellungsstil, sowie Breite und Farbe der Pfeile.
Analyse von Verlust-Positionen:
Analyse der Gewinn-Positionen:
Tipps:
Hinweis: es wird empfohlen für jede neue Veränderung ein neues Chart zu eröffnen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1791
