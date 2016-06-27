Das ForAfterTesting Skript ändert die Darstellung der grafischen Objekte des Strategie-Testers für eine leichtere visuelle Analyse der Ergebnisse.

Verändert die Parameter der Linien (der ChangeOnly Parameter). Vereinfacht die Analyse von Positionen mit Gewinn (Parameter ChangeWinners) und Verlust (Parameter ChangeLosses).

Hauptmerkmale:

Änderung der Objekt-Eigenschaften: die Farbe der Linie, den Darstellungsstil, sowie Breite und Farbe der Pfeile.





Analyse von Verlust-Positionen:





Analyse der Gewinn-Positionen:









Tipps:

Hinweis: es wird empfohlen für jede neue Veränderung ein neues Chart zu eröffnen.



