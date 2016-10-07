コードベースセクション
テスト後の視覚分析 - MetaTrader 5のためのスクリプト

sigma7i | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ストラテジーテスタによって作成された図形オブジェクトの表示の変更と、結果を簡単に視覚的に分析するためのForAfterTestingスクリプト。

ラインのパラメータ（ChangeOnlyパラメータ）を変更します。収益性の高い取引（ChangeWinnersパラメータ）と損失（ChangeLossesパラメータ）取引の分析を簡素化します。

主な特徴：

線の色、表示スタイル、幅、矢印の色などのオブジェクトのプロパティを変更します。 

all_Lines

負け取引の分析：

Losses

勝ちトレードの分析：

profits


ヒント：

注意事項：すべての新しい変化のために新しいチャートを開くことが推奨されています。

警告

ImpulseOsMA ImpulseOsMA

この指標は Elder's Impluse system に基づいてバーを描画します。

RSIImproved RSIImproved

2つのRSIオシレータに基づいて構築された複合指標

Levels Levels

支持/抵抗レベルを算出するあと1つの指標バージョン。

Three Screen Elder Arrows Three Screen Elder Arrows

エルダーの取引システムに基づいた矢印の形での指標