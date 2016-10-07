無料でロボットをダウンロードする方法を見る
テスト後の視覚分析 - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 907
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ストラテジーテスタによって作成された図形オブジェクトの表示の変更と、結果を簡単に視覚的に分析するためのForAfterTestingスクリプト。
ラインのパラメータ（ChangeOnlyパラメータ）を変更します。収益性の高い取引（ChangeWinnersパラメータ）と損失（ChangeLossesパラメータ）取引の分析を簡素化します。
主な特徴：
線の色、表示スタイル、幅、矢印の色などのオブジェクトのプロパティを変更します。
負け取引の分析：
勝ちトレードの分析：
ヒント：
注意事項：すべての新しい変化のために新しいチャートを開くことが推奨されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1791
