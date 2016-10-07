ストラテジーテスタによって作成された図形オブジェクトの表示の変更と、結果を簡単に視覚的に分析するためのForAfterTestingスクリプト。

ラインのパラメータ（ChangeOnlyパラメータ）を変更します。収益性の高い取引（ChangeWinnersパラメータ）と損失（ChangeLossesパラメータ）取引の分析を簡素化します。

主な特徴：

線の色、表示スタイル、幅、矢印の色などのオブジェクトのプロパティを変更します。





負け取引の分析：





勝ちトレードの分析：









ヒント：

注意事項：すべての新しい変化のために新しいチャートを開くことが推奨されています。



