Visual Аnalysis AfterTesting - скрипт для MetaTrader 5
- 5074
Скрипт ForAfterTesting для изменения отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощения последующего визуального анализа.
Изменят параметры линий (параметр ChangeOnly). Упрощает анализ прибыльных (параметр ChangeWinners) и убыточных(параметр ChangeLosses) сделок.
Основные возможности:
Изменение свойств объекта: цвет линии, стиль отображения, толщина, цвет стрелок.
Анализ убыточных сделок:
Анализ прибыльных сделок:
Советы:
Внимание: для корректного отображения, рекомендуется для каждого нового изменения открывать новый график.
