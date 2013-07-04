CodeBaseРазделы
Visual Аnalysis AfterTesting - скрипт для MetaTrader 5

sigma7i
Просмотров:
5074
Рейтинг:
(53)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт ForAfterTesting для изменения отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощения последующего визуального анализа.

Изменят параметры линий (параметр ChangeOnly). Упрощает анализ прибыльных (параметр ChangeWinners) и убыточных(параметр ChangeLosses) сделок.

Основные возможности:

Изменение свойств объекта: цвет линии, стиль отображения, толщина, цвет стрелок. 

all_Lines

Анализ убыточных сделок:

losses

Анализ прибыльных сделок:

profits


Советы:

Внимание: для корректного отображения, рекомендуется для каждого нового изменения открывать новый график.

warning

