ASCtrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador ASCtrend para llevar a cabo una transacción, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción.



En el caso de que no haya señal para operar en la barra actual, el indicador alerta con un triangulo del color que corresponde a la dirección de la tendencia:

En caso de que haya una señal de entrada en la barra actual, el indicador alerta mediante una flecha del color y la dirección que corresponde a la transacción a realizar:

Parámetros de entrada del indicador:

La periodicidad (timeframe) y el nombre del activo financiero utilizado para el cálculo del indicador se pueden cambiar en los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, se utilizará el símbolo actual del gráfico como activo financiero.

Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:

Parámetros de entrada del indicador ASCtrend;

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int RISK= 4 ;

Parámetros de entrada del indicador ASCtrend_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:

input string Symbols_Sirname= "ASCtrend_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

En caso de que varios indicadores ASCtrend_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).

Guarde el archivo compilado del indicador ASCtrend en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.