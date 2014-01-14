Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ASCtrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1270
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
ASCtrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador ASCtrend para llevar a cabo una transacción, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción.
En el caso de que no haya señal para operar en la barra actual, el indicador alerta con un triangulo del color que corresponde a la dirección de la tendencia:
En caso de que haya una señal de entrada en la barra actual, el indicador alerta mediante una flecha del color y la dirección que corresponde a la transacción a realizar:
Parámetros de entrada del indicador:
La periodicidad (timeframe) y el nombre del activo financiero utilizado para el cálculo del indicador se pueden cambiar en los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, se utilizará el símbolo actual del gráfico como activo financiero.
Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador ASCtrend;
//+-----------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador| //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodicidad utilizada en el cálculo del indicador input int RISK=4;
- Parámetros de entrada del indicador ASCtrend_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- configuración de visualización del indicador input string Symbols_Sirname="ASCtrend_Label_"; // Nombre para las etiquetas del indicador input color UpSymbol_Color=Lime; // Color del símbolo ascendente input color DnSymbol_Color=Red; // Color del símbolo descendente input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color para el nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño del símbolo de señal input uint Font_Size=10; // Tamaño de fuente del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de colocación input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento vertical
En caso de que varios indicadores ASCtrend_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).
Guarde el archivo compilado del indicador ASCtrend en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/675
La Onda Binaria devuelve un valor positivo o negativo dependiendo de como se interpretan las lecturas del indicador.IncMomentumOnArray
La clase CMomentumOnArray está diseñada para calcular los valores de Momentum a partir de los buffers del indicador. El indicador Test_MomentumOnArray muestra un ejemplo de uso de la clase.
La clase CSAROnArray está diseñada para calcular los valores de SAR (Parabolic SAR) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase CSAROnArray.Análisis Visual después de las pruebas
Un análisis visual más fácil de los objetos gráficos creados por el probador de estrategias.