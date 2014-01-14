CodeBaseSeções
Análise Visual depois dos testes - script para MetaTrader 5

O script ForAfterTesting altera a exibição de objetos gráficos criados pelo strategy tester para uma análise visual mais fácil dos resultados.

Altera os parâmetros de linhas (o parâmetro ChangeOnly). Simplifica a análise de rentabilidade (parâmetro ChangeWinners) e perda (parâmetro ChangeLosses) das negociações.

Principais características:

Alterando as propriedades do objeto: a cor da linha, o estilo de exibição, largura e cor das setas. 

all_Lines

Análise de negócios com perda:

Perdas

Análise de negócios rentáveis:

lucros

Dicas:

Nota: recomenda-se abrir um novo gráfico para cada nova mudança.

