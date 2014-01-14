Participe de nossa página de fãs
Análise Visual depois dos testes - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2004
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O script ForAfterTesting altera a exibição de objetos gráficos criados pelo strategy tester para uma análise visual mais fácil dos resultados.
Altera os parâmetros de linhas (o parâmetro ChangeOnly). Simplifica a análise de rentabilidade (parâmetro ChangeWinners) e perda (parâmetro ChangeLosses) das negociações.
Principais características:
Alterando as propriedades do objeto: a cor da linha, o estilo de exibição, largura e cor das setas.
Análise de negócios com perda:
Análise de negócios rentáveis:
Dicas:
Nota: recomenda-se abrir um novo gráfico para cada nova mudança.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1791
