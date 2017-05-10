コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Detrended Synthetic Price（オシレーター） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Detrended Synthetic PriceはもともとJohn Ehlersによって開発されました。いろいろな使い方がありますが、私が知っている（固定レベルでの）主な使用法は非常に限られています（それぞれの銘柄、時間枠、またはパラメータの任意の設定によってレベルを調整する必要があります ）。

途切れたシグナルラインを持つバージョンは、固定レベルの代わりに指標が使用する合理的な選択肢であるようです。

