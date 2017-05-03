请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Detrended Synthetic Price (震荡指标) - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1787
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Detrended Synthetic Price (去趋势综合价格) 最初是由 John Ehlers 开发的，它有各种实用方法，但是我发现它最多使用(使用固定水平)的方法在使用中很有局限 (您必须为每个交易品种，时段和设置任何一个参数)。
似乎更应该使用中断信号线版本，而不是那些固定水平的版本。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17900
Detrended Synthetic Price (柱)
Detrended Synthetic Price (柱).Detrended Synthetic Price (柱形图)
柱形图形式的 Detrended Synthetic Price (去趋势综合价格).