Der Preisindikator ohne aktuellen Trend wurde ursprünglich vom John Ehlers entwickelt. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die meist verwendete Variante (mit festgelegten Ebenen) ist allerdings sehr eingeschränkt. Sie müssen die Levels für jedes Symbol, Zeitrahmen und jede Einstellung jedes Parameters separat festlegen.



Die Version mit einer stufenförmigen Signallinie scheint eine logische Alternative zu den festgelegten Ebenen zu sein.