und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Detrended Synthetic Price (oscillator) - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 887
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Preisindikator ohne aktuellen Trend wurde ursprünglich vom John Ehlers entwickelt. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die meist verwendete Variante (mit festgelegten Ebenen) ist allerdings sehr eingeschränkt. Sie müssen die Levels für jedes Symbol, Zeitrahmen und jede Einstellung jedes Parameters separat festlegen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17900
Der ColorParabolic Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.StreamСCandles
Der Indikator färbt die Kerzen, deren Größe in Punkten multipliziert mit den Volumen die in den Einstellungen festgelegte Größe übersteigt.
Preisindikator ohne aktuellen Trend (Balken).Detrended Synthetic Price (histo)
Der Preisindikator ohne aktuellen Trend mit einem Histogramm.