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Индикаторы

Detrended Synthetic Price (oscillator) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2299
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Индикатор цены без текущего тренда был изначально разработан Джоном Эйлерсом.  Есть различные пути его использования, но наиболее часто используемый (с фиксированными уровнями) очень ограничен в своем использовании. Вам нужно будет настраивать уровни отдельно для каждого символа, таймфрейма и под любую настройку любого параметра.

Версия с прерывистой сигнальной линией выглядит разумной альтернативой фиксированным уровням.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17900

Detrended Synthetic Price (bars) Detrended Synthetic Price (bars)

Индикатор цены без текущего тренда (побаровый).

Detrended Synthetic Price (histo) Detrended Synthetic Price (histo)

Индикатор цены без текущего тренда с гистограммой.

Precision Trend Precision Trend

Новая версия точного индикатора тренда.

Precision trend (histo) Precision trend (histo)

Индикатор Precision trend в виде гистограммы.