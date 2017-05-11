CodeBaseSecciones
Indicadores

Detrended Synthetic Price (histo) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1128
Ranking:
(21)
Publicado:
El indicador de precio sin la tendencia actual fue inicialmente desarrollado por John Eilers.  Su uso tiene diferentes variedades, pero la más utilizada (con niveles fijos) ve su utilización muy restringida. Usted deberá ajustar los niveles por separado para cada símbolo, marco temporal y para cada ajuste de cualquier parámetro.

La versión con la línea de señal intermitente parece una alternativa razonable a los niveles fijos. La versión presentada es la versión por barras del oscilador básico: en el gráfico principal se dibujan barras coloreadas. Así es como se ve en comparación con un oscilador aparte y un indicador por barras (dependiendo de la configuración de color).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17902

Detrended Synthetic Price (bars) Detrended Synthetic Price (bars)

Indicador de precio sin la tendencia actual (por barras).

Detrended Synthetic Price (oscillator) Detrended Synthetic Price (oscillator)

Indicador del precio sin la tendencia actual en forma de oscilador.

Exp_ClosePositionsByTime Exp_ClosePositionsByTime

Asesor para cerrar todas las posiciones del símbolo actual abiertas en la cuenta, si la hora actual del servidor ha superado el límite de tiempo establecido en los parámetros de entrada.

Exp_CloseAllPositionsByTime Exp_CloseAllPositionsByTime

Asesor para cerrar todas las posiciones abiertas en la cuenta, si la hora actual del servidor ha superado el límite de tiempo establecido en los parámetros de entrada.