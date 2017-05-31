コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WATR_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

WATR_HTF_Signal指標は動向の方向や選択されたバーで WATR指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

動向が選択されたバーで続けば、指標には右矢印が表示されます。その色は、動向の方向に対応します。選択されたバーで動向が変われば、指標には斜め矢印が表示されます。その色と方向は、約定の方向に対応します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. WATR指標入力パラメータ：

    //+------------------------------------------------+ 
//|  指標入力パラメータ                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指標計算の時間枠
input uint    WATR_K = 10;
input double WATR_M = 4.0;
input uint    ATR=21;

  2. 指標の可視化に必要なWATR_HTF_Signal入力パラメータ：

    //---- 指標標示設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号 (0は現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標ラベル名
input color Upsymbol_Color=clrAqua;                    // 上昇銘柄の色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=clrGray;                     // 指標銘の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の横オフセット
input int Y_1=-15;                                     // 名前の縦オフセット
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 標示のコーナー
input uint X_=0;                                       // 横のオフセット
input uint Y_=20;                                      // 縦のオフセット

  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なWATR_HTF_Signalの入力パラメータ：

    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指標のトリガオプション
input uint AlertCount=0;                     // アラート数

1つのチャートで複数のWATR_HTF_Signal指標を使用する場合は、それぞれに独自のSymbols_Sirname文字列変数（指標ラベルの名前）が必要です。

コンパイルされたWATR.mq5指標ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　WATR_HTF_Signal指標：上昇トレンド継続のシグナル

図2　WATR_HTF_Signal指標：売り注文を出すためのシグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17891

