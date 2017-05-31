WATR_HTF_Signal指標は動向の方向や選択されたバーで WATR指標によって生成されたシグナルを、動向の方向や約定方向を示す色付きのグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

動向が選択されたバーで続けば、指標には右矢印が表示されます。その色は、動向の方向に対応します。選択されたバーで動向が変われば、指標には斜め矢印が表示されます。その色と方向は、約定の方向に対応します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

WATR指標入力パラメータ： input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint WATR_K = 10 ; input double WATR_M = 4.0 ; input uint ATR= 21 ; 指標の可視化に必要なWATR_HTF_Signal入力パラメータ： input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrAqua ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrGray ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要なWATR_HTF_Signalの入力パラメータ： input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

1つのチャートで複数のWATR_HTF_Signal指標を使用する場合は、それぞれに独自のSymbols_Sirname文字列変数（指標ラベルの名前）が必要です。

コンパイルされたWATR.mq5指標ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 WATR_HTF_Signal指標：上昇トレンド継続のシグナル

図2 WATR_HTF_Signal指標：売り注文を出すためのシグナル