ATRStops_v1.1_Alert - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 940
- 940
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real: igorad
Indicador de tendencia, ejecutado en forma de NRTR con posibilidad de suministrar alertas, enviar correos electrónicos y mensajes Push. Para construir la media móvil se usa Average True Range.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.04.2008.
Fig.1 Indicador ATRStops_v1.1_Alert
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17881
