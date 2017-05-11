CodeBaseSecciones
ATRStops_v1.1_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
940
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Autor real: igorad

Indicador de tendencia, ejecutado en forma de NRTR con posibilidad de suministrar alertas, enviar correos electrónicos y mensajes Push. Para construir la media móvil se usa Average True Range.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.04.2008.

Fig.1 Indicador ATRStops_v1.1_Alert

Fig.1 Indicador ATRStops_v1.1_Alert

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17881

