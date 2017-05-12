Der WATR_HTF_Signal Indikator gibt die Trendrichtung oder das Signal für die Ausführung eines Trades vom WATR Indikator auf dem ausgewählten Balken als ein grafisches Objekt mit einer farbigen Darstellung eines Trends oder der Richtung eines Abschlusses aus sowie sendet Alerts und Signaltöne, wenn es Signale für de Ausführung eins Trades gibt.

Wenn der Trend auf dem ausgewählten Balken weiter besteht, sendet der Indikator mithilfe des grafischen Objekts das Signal als ein Pfeil, dessen Farbe der Trendrichtung entspricht. Wenn es zum Trendwechsel auf dem ausgewählten Balken kommt, sendet der Indikator das Signal mithilfe des grafischen Objekts als ein Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des Trades entsprechen.

Alle Eingabeparameter des Indikators können in drei große Gruppen aufgeteilt werden:

Die Eingabeparameter des WATR Indikators: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint WATR_K = 10 ; input double WATR_M = 4.0 ; input uint ATR= 21 ; Die Eingabeparameter des WATR_HTF_Signal Indikators, die für die visuelle Anzeige des Indikators benötigt werden: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrAqua ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrGray ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Die Eingabeparameter des XOSignal_HTF_Signal Indikators, die für das Senden von Alerts oder Signaltöne benötigt werden: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Wenn mehrere WATR_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden, muss die Stringvariable Symbols_Sirname (Namen der Labels des Indikators) für jeden von ihnen einen eigenen Wert haben.

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei WATR.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der WATR_HTF_Signal Indikator. Das Signal der Fortsetzung eines Aufwärtstrends

Abb.2. Der WATR_HTF_Signal Indikator. Signal für das Eröffnen einer Short-Position