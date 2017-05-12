CodeBaseKategorien
Der WATR_HTF_Signal Indikator gibt die Trendrichtung oder das Signal für die Ausführung eines Trades vom WATR Indikator auf dem ausgewählten Balken als ein grafisches Objekt mit einer farbigen Darstellung eines Trends oder der Richtung eines Abschlusses aus sowie sendet Alerts und Signaltöne, wenn es Signale für de Ausführung eins Trades gibt.

Wenn der Trend auf dem ausgewählten Balken weiter besteht, sendet der Indikator mithilfe des grafischen Objekts das Signal als ein Pfeil, dessen Farbe der Trendrichtung entspricht. Wenn es zum Trendwechsel auf dem ausgewählten Balken kommt, sendet der Indikator das Signal mithilfe des grafischen Objekts als ein Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des Trades entsprechen.

Alle Eingabeparameter des Indikators können in drei große Gruppen aufgeteilt werden:

  1. Die Eingabeparameter des WATR Indikators:

    //+------------------------------------------------+ 
//|  Eingabeparameter des Indikators               |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Symbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Zeitrahmen des Indikators für die Berechnung des Indikators
input uint    WATR_K = 10;
input double WATR_M = 4.0;
input uint    ATR=21;

  2. Die Eingabeparameter des WATR_HTF_Signal Indikators, die für die visuelle Anzeige des Indikators benötigt werden:

    //---- Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators
input uint SignalBar=0;                                // Nummer des Balkens für das Erhalten des Signals (0 - aktueller Balken)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Name für die Labels des Indikators
input color Upsymbol_Color=clrAqua;                    // Farbe des Symbols des Steigens
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Farbe des Symbols des Fallens
input color IndName_Color=clrGray;                     // Farbe des Namens des Indikators
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe der Symbole des Signals
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Namens des Indikators
input int X_1=5;                                       // horizontale Verschiebung des Namens
input int Y_1=-15;                                     // vertikale Verschiebung des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Anzeige des Namens des Indikators
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Darstellungsecke
input uint X_=0;                                       // horizontale Verschiebung
input uint Y_=20;                                      // vertikale Verschiebung

  3. Die Eingabeparameter des XOSignal_HTF_Signal Indikators, die für das Senden von Alerts oder Signaltöne benötigt werden:

    //---- Einstellungen der Alerts
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Variante der Anzeige der Auslösung
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl der Alerts

Wenn mehrere WATR_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden, muss die Stringvariable Symbols_Sirname (Namen der Labels des Indikators) für jeden von ihnen einen eigenen Wert haben.

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei WATR.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der WATR_HTF_Signal Indikator. Das Signal der Fortsetzung eines Aufwärtstrends

Abb.2. Der WATR_HTF_Signal Indikator. Signal für das Eröffnen einer Short-Position

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17891

