WATR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2078
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Un indicador de tendencia simple, que claramente muestra la dirección de la tendencia actual. Puede utilizarse en sistemas de trading de ruptura o breakout. Se añaden puntos coloreados a la señal para mostrar los cambios de dirección de la tendencia en esta versión del indicador.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 05.03.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/483
