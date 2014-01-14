Un indicador de tendencia simple, que claramente muestra la dirección de la tendencia actual. Puede utilizarse en sistemas de trading de ruptura o breakout. Se añaden puntos coloreados a la señal para mostrar los cambios de dirección de la tendencia en esta versión del indicador.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 05.03.2007.



