WATR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2078
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Un indicador de tendencia simple, que claramente muestra la dirección de la tendencia actual. Puede utilizarse en sistemas de trading de ruptura o breakout. Se añaden puntos coloreados a la señal para mostrar los cambios de dirección de la tendencia en esta versión del indicador.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 05.03.2007.

WATR

