WATR_HTF_Signal 指标显示了由 WATR 指标生成的交易方向或者交易信号，并且在选定的柱上使用图形对象有彩色指示了交易的方向。它也可以触发提醒和发出声音信号。

如果在选定的柱上趋势在继续，指标就显示向右的箭头，它的颜色对应了趋势的方向。如果在选定的柱上趋势有改变，指标就显示对角箭头，它的颜色和方向对应着交易的方向。

所有的输入参数可以分成三个大组:

WATR 指标的输入参数: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint WATR_K = 10 ; input double WATR_M = 4.0 ; input uint ATR= 21 ; 用于 WATR_HTF_Signal 指标显示的输入参数: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrAqua ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrGray ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; 用于生成提醒和声音信号的 WATR_HTF_Signal 指标的输入参数: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

如果在一个图表上使用了多个 WATR_HTF_Signal 指标，它们中的每一个都需要有自己的 Symbols_Sirname 字符串变量值 (指标标签的名称)。

把编译好的指标文件 WATR.mq5 放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下。

图1. WATR_HTF_Signal 指标. 上涨趋势持续的信号

图2. WATR_HTF_Signal 指标. 建立卖出仓位的信号