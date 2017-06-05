代码库部分
WATR_HTF_Signal 指标显示了由 WATR 指标生成的交易方向或者交易信号，并且在选定的柱上使用图形对象有彩色指示了交易的方向。它也可以触发提醒和发出声音信号。

如果在选定的柱上趋势在继续，指标就显示向右的箭头，它的颜色对应了趋势的方向。如果在选定的柱上趋势有改变，指标就显示对角箭头，它的颜色和方向对应着交易的方向。

所有的输入参数可以分成三个大组:

  1. WATR 指标的输入参数:

    //+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算的指标时段
input uint    WATR_K = 10;
input double WATR_M = 4.0;
input uint    ATR=21;

  2. 用于 WATR_HTF_Signal 指标显示的输入参数:

    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 用于取得信号的柱的编号 (0 - 当前柱)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名称
input color Upsymbol_Color=clrAqua;                    // 上升趋势符号的颜色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下跌趋势符号的颜色
input color IndName_Color=clrGray;                     // 指标名称的颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号的大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称的字体大小
input int X_1=5;                                       // 名称的水平偏移
input int Y_1=-15;                                     // 名称的垂直偏移
input bool ShowIndName=true;                           // 指标名称的显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示的角落
input uint X_=0;                                       // 水平偏移
input uint Y_=20;                                      // 垂直偏移

  3. 用于生成提醒和声音信号的 WATR_HTF_Signal 指标的输入参数:

    //---- 提醒设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指标触发选项
input uint AlertCount=0;                     // 提醒的数量

如果在一个图表上使用了多个 WATR_HTF_Signal 指标，它们中的每一个都需要有自己的 Symbols_Sirname 字符串变量值 (指标标签的名称)。

把编译好的指标文件 WATR.mq5 放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下。

图1. WATR_HTF_Signal 指标. 上涨趋势持续的信号

图1. WATR_HTF_Signal 指标. 上涨趋势持续的信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17891

