記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSIImproved - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 930
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Fedor Igumnov
2つのRSIオシレータに基づいて構築された複合指標。
この指標はRSIPeriodOriginal期間を持つRSI指標とRSIPeriodRotated期間を持つRSIの値を算出します。そして、50ポイント（100-RSI）レベルと相対してRSI期間を180度回転します。 1番目の指標の元の値と2番目との反転値との差が求められます。そしてこの差の導関数が計算されます。
着色された雲は、2つのRSI指標から形成されています。
灰色のヒストグラムは元の値と反転値との差です。
オレンジ色の線はヒストグラム（元の値と反転値との差の変化率）の導関数です。
図1 RSIImproved指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1788
