インディケータ

RSIImproved - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
930
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Fedor Igumnov

2つのRSIオシレータに基づいて構築された複合指標。

この指標はRSIPeriodOriginal期間を持つRSI指標とRSIPeriodRotated期間を持つRSIの値を算出します。そして、50ポイント（100-RSI）レベルと相対してRSI期間を180度回転します。 1番目の指標の元の値と2番目との反転値との差が求められます。そしてこの差の導関数が計算されます。

着色された雲は、2つのRSI指標から形成されています。

灰色のヒストグラムは元の値と反転値との差です。

オレンジ色の線はヒストグラム（元の値と反転値との差の変化率）の導関数です。

図1　RSIImproved指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1788

MQL4からMQL5の互換性ライブラリ MQL4からMQL5の互換性ライブラリ

バージョン1.2 - MQL5\Include\mql4compat.mqh

Relative Momentum Index (RMI) Relative Momentum Index (RMI)

RMI (Relative Momentum Index) 指標はRSIの改良版で、計算にモメンタムが含まれています。

ImpulseOsMA ImpulseOsMA

この指標は Elder's Impluse system に基づいてバーを描画します。

テスト後の視覚分析 テスト後の視覚分析

ストラテジーテスタによって作成された図形オブジェクトの簡単な視覚分析