実際の著者：

Fedor Igumnov

2つのRSIオシレータに基づいて構築された複合指標。

この指標はRSIPeriodOriginal期間を持つRSI指標とRSIPeriodRotated期間を持つRSIの値を算出します。そして、50ポイント（100-RSI）レベルと相対してRSI期間を180度回転します。 1番目の指標の元の値と2番目との反転値との差が求められます。そしてこの差の導関数が計算されます。

着色された雲は、2つのRSI指標から形成されています。

灰色のヒストグラムは元の値と反転値との差です。

オレンジ色の線はヒストグラム（元の値と反転値との差の変化率）の導関数です。

図1 RSIImproved指標