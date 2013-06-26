Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSIImproved - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3529
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Fedor Igumnov
Комбинированный индикатор, построенный на базе двух осцилляторов RSI.
Этот индикатор рассчитывает значение индикатора RSI с периодом RSIPeriodOriginal и значение RSI с периодом RSIPeriodRotated. Затем переворачивает на 180 градусов RSIPeriodRotated относительно уровня в 50 пунктов (100-RSI). Находит разность между оригинальным значением первого индикатора и перевернутым значением второго. Далее считает производную от этой разности.
Цветное облако образовано из двух индикаторов RSI.
Серая гистограмма - разность между оригинальным значением и перевернутым.
Оранжевая линия - производная от гистограммы (скорость изменения разности между оригинальным значением и перевернутым).
Рис.1 Индикатор RSIImproved
Простой трендовый индикатор, основанный на подсчёте количества бычьих и медвежьих свечей.Hull_Candles
Индикатор в виде свечек, построенных по алгоритмам Heiken Ashi и двух усреднений.
Индикатор RMI (индекс относительного моментума) является улучшенной версией RSI, включающей в расчеты моментум.ImpulseOsMA
Индикатор, рисующий бары по импульсной системе А. Элдера.