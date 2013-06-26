CodeBaseРазделы
Индикаторы

RSIImproved - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3529
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Fedor Igumnov

Комбинированный индикатор, построенный на базе двух осцилляторов RSI.

Этот индикатор рассчитывает значение индикатора RSI с периодом RSIPeriodOriginal и значение RSI с периодом RSIPeriodRotated. Затем переворачивает на 180 градусов RSIPeriodRotated относительно уровня в 50 пунктов (100-RSI). Находит разность между оригинальным значением первого индикатора и перевернутым значением второго. Далее считает производную от этой разности.

Цветное облако образовано из двух индикаторов RSI.

Серая гистограмма - разность между оригинальным значением и перевернутым.

Оранжевая линия - производная от гистограммы (скорость изменения разности между оригинальным значением и перевернутым).

Рис.1 Индикатор RSIImproved

Рис.1 Индикатор RSIImproved

