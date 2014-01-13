请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者：
Fedor Igumnov
一个组合指标，基于两个RSI振荡器而构成。
该指标使用RSIPeriodOriginal周期和RSIPeriodRotated周期分别计算RSI的指标的值。然后它将RSIPeriodRotated围绕50点水平（100-rsi）做180度变换。找到第一个指标的原始值和第二个指标倒数值之间的差。然后它计算这种差异的导数。
彩云由两个RSI指标构成。
灰色直方图是原值和倒数值之间的差。
橘色的线是直方图的导数（原值和倒数值之间差的变化速率）
图 1. RSIImproved指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1788
Bollinger_Squeeze_v9
有四种状态的趋势指标FiboPivot_V2
在日蜡烛图基础上的带斐波那契水平的轴线
Levels
又一个计算支撑/阻力水平的指标。StepMA_Line
StepMA 作为均线执行。