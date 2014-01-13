原作者：

Fedor Igumnov

一个组合指标，基于两个RSI振荡器而构成。

该指标使用RSIPeriodOriginal周期和RSIPeriodRotated周期分别计算RSI的指标的值。然后它将RSIPeriodRotated围绕50点水平（100-rsi）做180度变换。找到第一个指标的原始值和第二个指标倒数值之间的差。然后它计算这种差异的导数。

彩云由两个RSI指标构成。

灰色直方图是原值和倒数值之间的差。

橘色的线是直方图的导数（原值和倒数值之间差的变化速率）

图 1. RSIImproved指标