RSIImproved - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Fedor Igumnov
Ein kombinierter Indikator, konstruiert auf der Basis von zwei RSI Oszillatoren.
Dieser Indikator berechnet den Wert der RSI-Indikators mit der RSIPeriodOriginal Periodenlänge und den Wert des RSI mit der Periodenlänge RSIPeriodRotated. Dann dreht er RSIPeriodRotated um 180 Grad gegenüber dem Niveau von 50 Punkten (100-RSI). Er berechnet die Differenz der Werte des Originalindikators und des invertierten. Dann berechnet er die Ableitung dieser Differenz.
Die farbige Wolke wird gebildet aus den zwei RSI-Indikatoren.
Eine graue Histogramm zeigt die Differenz zwischen dem ursprünglichen Wert und dem invertierten Wert.
Die orange Linie ist die Ableitung des Histogramms (die Änderungsrate der Differenz zwischen dem ursprünglichen Wert und dem invertierten Wert).
Bild 1. Der Indikator RSIImproved
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1788
