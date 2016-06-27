CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RSIImproved - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
909
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Fedor Igumnov

Ein kombinierter Indikator, konstruiert auf der Basis von zwei RSI Oszillatoren.

Dieser Indikator berechnet den Wert der RSI-Indikators mit der RSIPeriodOriginal Periodenlänge und den Wert des RSI mit der Periodenlänge RSIPeriodRotated. Dann dreht er RSIPeriodRotated um 180 Grad gegenüber dem Niveau von 50 Punkten (100-RSI). Er berechnet die Differenz der Werte des Originalindikators und des invertierten. Dann berechnet er die Ableitung dieser Differenz.

Die farbige Wolke wird gebildet aus den zwei RSI-Indikatoren.

Eine graue Histogramm zeigt die Differenz zwischen dem ursprünglichen Wert und dem invertierten Wert.

Die orange Linie ist die Ableitung des Histogramms (die Änderungsrate der Differenz zwischen dem ursprünglichen Wert und dem invertierten Wert).

Bild 1. Der Indikator RSIImproved

Bild 1. Der Indikator RSIImproved

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1788

MQL4 nach MQL5 Kompatibilitäts-Bibliothek MQL4 nach MQL5 Kompatibilitäts-Bibliothek

Version 1.2 - MQL5\Include\mql4compat.mqh

Relative Momentum Index (RMI) Relative Momentum Index (RMI)

Der RMI (Relative Momentum Index) Indikator ist eine verbesserte Version des RSI, das Momentum ist in die Berechnung einbezogen.

ImpulseOsMA ImpulseOsMA

Der Indikator zeichnet Bars basierend auf Elders Impuls System.

Visual Аnalysis AfterTesting Visual Аnalysis AfterTesting

Eine leichtere visuelle Analyse durch grafische Objekten erstellt durch den Strategie Tester.