RSIImproved - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2015
(27)
Fedor Igumnov

Um indicador combinado baseado em dois osciladores RSI.

Este indicador calcula o valor de um indicador RSI chamando-o de RSIPeriodOriginal e o valor de outro RSI chamando-o de período RSIPeriodRotated. O indicador rotaciona o RSIPeriodRotated em 180 graus com relação ao nível de 50 pontos (100-RSI), depois localiza a diferença entre o valor original do primeiro indicador e o valor invertido do segundo. Em seguida calcula a deriva desta diferença.

A nuvem colorida é formada a partir de dois indicadores RSI.

O histograma cinza é a diferença entre o valor original e o valor invertido.

Uma linha de laranja é a deriva do histograma (a taxa de variação da diferença entre o valor original e o valor invertido).

Figura 1. Indicador RSIImproved

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1788

