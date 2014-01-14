Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSIImproved - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2015
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Fedor Igumnov
Um indicador combinado baseado em dois osciladores RSI.
Este indicador calcula o valor de um indicador RSI chamando-o de RSIPeriodOriginal e o valor de outro RSI chamando-o de período RSIPeriodRotated. O indicador rotaciona o RSIPeriodRotated em 180 graus com relação ao nível de 50 pontos (100-RSI), depois localiza a diferença entre o valor original do primeiro indicador e o valor invertido do segundo. Em seguida calcula a deriva desta diferença.
A nuvem colorida é formada a partir de dois indicadores RSI.
O histograma cinza é a diferença entre o valor original e o valor invertido.
Uma linha de laranja é a deriva do histograma (a taxa de variação da diferença entre o valor original e o valor invertido).
Figura 1. Indicador RSIImproved
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1788
O CFastFile elimina a necessidade de uma escrita intermediária de dados para o arquivo físico no disco. Ele fornece a aceleração significativa quando se trabalha com dados.Relative Momentum Index (RMI)
O indicador RMI (Índice de Momentum Relativo) é uma versão melhorada do RSI, o momentum é incluído no cálculo.
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. As setas coloridas do indicador WPRSIsignal indicam um sinal de entrada no mercado.Trend Score
Um indicador de tendência simples, baseado na contagem do número de velas de alta e baixa.