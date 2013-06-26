Данный индикатор отличается от RSI тем, что в расчетах использует не изменения цен двух соседних баров, а изменения цен за указанный период (т.е. моментум). В остальном же расчеты аналогичны RSI. Индикатор был разработан Роджером Альтманом и впервые опубликован в феврале 1993 года в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

Параметры:

RMI Period - период RMI.

- период RMI. Momentum Period - период моментума (при значении 1 индикатор будет идентичен RSI).

Интерпретация сигналов такая же, как и у Индекса относительной силы, а именно: