Relative Momentum Index (RMI) - индикатор для MetaTrader 5
Данный индикатор отличается от RSI тем, что в расчетах использует не изменения цен двух соседних баров, а изменения цен за указанный период (т.е. моментум). В остальном же расчеты аналогичны RSI. Индикатор был разработан Роджером Альтманом и впервые опубликован в феврале 1993 года в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
Параметры:
- RMI Period - период RMI.
- Momentum Period - период моментума (при значении 1 индикатор будет идентичен RSI).
Интерпретация сигналов такая же, как и у Индекса относительной силы, а именно:
- Вершины и впадины индикатора во многих случаях немного опережают формирование ценовых локальных максимумом и минимумов.
- Графические модели (голова и плечи и т.д.), которые не так легко распознать на графиках цены.
- Дивергенции (расхождения).
