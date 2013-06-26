CodeBaseРазделы
Индикаторы

Relative Momentum Index (RMI) - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Данный индикатор отличается от RSI тем, что в расчетах использует не изменения цен двух соседних баров, а изменения цен за указанный период (т.е. моментум). В остальном же расчеты аналогичны RSI. Индикатор был разработан Роджером Альтманом и впервые опубликован в феврале 1993 года в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

Параметры:

  • RMI Period - период RMI.
  • Momentum Period - период моментума (при значении 1 индикатор будет идентичен RSI).

Интерпретация сигналов такая же, как и у Индекса относительной силы, а именно:

  • Вершины и впадины индикатора во многих случаях немного опережают формирование ценовых локальных максимумом и минимумов.
  • Графические модели (голова и плечи и т.д.), которые не так легко распознать на графиках цены.
  • Дивергенции (расхождения).

Relative Momentum Index

