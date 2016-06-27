und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Relative Momentum Index (RMI) - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2073
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Unterschied zum RSI ist, dass er die Preisänderung eine bestimmten Periode (i.e. Momentum) verwendet anstelle des Preisunterschiedes zur nächsten Bar. Der Rest der Berechnung ist wie beim RSI. Der Indikator wurde entwickelt von Roger Altman und wurde erstmals im Februar 1993 in Technical Analysis of Stocks & Commodities veröffentlicht.
Parameter:
- RMI Period - die Periodenlänge des RMI.
- Momentum Period - die Periodenlänge des Momentums (ist der Wert 1, ist er identisch mit dem RSI).
Die Interpretation des Signals ist so wie die des Relative-Stärke-Index (RSI):
- Die hohen und tiefen Extrema laufen denen der tatsächlichen Preise etwas voraus.
- Graphische Muster (Kopf und Schulter, etc.) sind nicht leicht zu erkennen.
- Divergenz.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1786
Ein Indikator in Form von Kerzen basierend auf dem Heiken-Ashi-Algorithmus und zwei Durchschnitten.Trend Score
Eine einfacher Trendindikator basierend auf der Auszählung der Anzahl von Aufwärts- (bullish) und Abwärtskerzen (bearish).
Version 1.2 - MQL5\Include\mql4compat.mqhRSIImproved
Ein kombinierter Indikator, konstruiert auf der Basis von zwei RSI Oszillatoren