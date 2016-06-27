Die Unterschied zum RSI ist, dass er die Preisänderung eine bestimmten Periode (i.e. Momentum) verwendet anstelle des Preisunterschiedes zur nächsten Bar. Der Rest der Berechnung ist wie beim RSI. Der Indikator wurde entwickelt von Roger Altman und wurde erstmals im Februar 1993 in Technical Analysis of Stocks & Commodities veröffentlicht.

Parameter:

RMI Period - die Periodenlänge des RMI.

- die Periodenlänge des RMI. Momentum Period - die Periodenlänge des Momentums (ist der Wert 1, ist er identisch mit dem RSI).

Die Interpretation des Signals ist so wie die des Relative-Stärke-Index (RSI):