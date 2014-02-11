和RSI指标不同的是，它使用一个指定周期的价格的变化（例如动量）而不是连个相邻的柱形的价格变化。其余的计算方式和RSI类似。该指标由Roger Altman发明，并在1993年2月发表于Technical Analysis of Stocks & Commodities 杂志。

参数：

RMI Period - RMI周期。

- RMI周期。 Momentum Period - 动量的周期（当此值为1时和RSI等价）

对该指标的解释和相对强弱指标RSI一致：