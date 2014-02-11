请观看如何免费下载自动交易
和RSI指标不同的是，它使用一个指定周期的价格的变化（例如动量）而不是连个相邻的柱形的价格变化。其余的计算方式和RSI类似。该指标由Roger Altman发明，并在1993年2月发表于Technical Analysis of Stocks & Commodities 杂志。
参数：
- RMI Period - RMI周期。
- Momentum Period - 动量的周期（当此值为1时和RSI等价）
对该指标的解释和相对强弱指标RSI一致：
- 指标的顶和底略早于价格的最大和最低点的形成。
- 图形模式（头肩等）在价格图标上并不容易识别。
- 背离
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1786
