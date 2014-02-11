代码库部分
相对动量指数（RMI） - MetaTrader 5脚本

Serhii Ivanenko
2617
(45)
rmi.mq5 (4.02 KB) 预览
和RSI指标不同的是，它使用一个指定周期的价格的变化（例如动量）而不是连个相邻的柱形的价格变化。其余的计算方式和RSI类似。该指标由Roger Altman发明，并在1993年2月发表于Technical Analysis of Stocks & Commodities 杂志。

参数：

  • RMI Period - RMI周期。
  • Momentum Period - 动量的周期（当此值为1时和RSI等价）

对该指标的解释和相对强弱指标RSI一致：

  • 指标的顶和底略早于价格的最大和最低点的形成。
  • 图形模式（头肩等）在价格图标上并不容易识别。
  • 背离

相对动量指数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1786

