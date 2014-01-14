A diferença do RSI é que ele usa a mudança de preço por um período determinado (ou seja, o momentum) em vez da evolução dos preços de duas barras adjacentes. O resto dos cálculos são semelhantes aos RSI. O indicador foi desenvolvido por Roger Altman, e foi publicado pela primeira vez em Fevereiro de 1993 na revista Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Parâmetros:

RMI Period - O período de RMI.

- O período de RMI. Momentum Period - O período de momentum (com o valor igual a 1 o indicador é idêntico ao RSI).

A interpretação do sinal é feita da mesma maneira que o indicador RSI: