Поиск свечей с заданным минимальным или максимальным размером тени. Ограничение по размеру тела свечи.

Индикатор XRSXCandleKeltnerPluse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде с возможностью подавать алерты и отправлять почтовые и Push сообщения.