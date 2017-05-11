Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XCCXCandleKeltnerPluse_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 963
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XCCXCandleKeltnerPluse con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XCCXCandleKeltnerPluse.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XCCXCandleKeltnerPluse_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17880
Indicador XRSXCandleKeltnerPluse con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.VTS_HTF
Indicador VTS con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador de tendencia, ejecutado en forma de NRTR con posibilidad de suministrar alertas, enviar correos electrónicos y mensajes Push.XOSignal_HTF_Signal
El indicador XOSignal_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador XOSignal en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.