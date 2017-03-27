Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VTS - indicador para MetaTrader 5
Autor real: IZZY
Indicador de tendencia. Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 06.11.2007.
Fig. 1. Indicador VTS
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17755
