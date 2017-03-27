Trailing, órdenes pendientes. Señales de dos indicadores (Moving Average, MA). La negociación se realiza exclusivamente en un determinado período del día.

Dirección del trading a base del generador de números aleatorios. Stop Loss y Take Profit — a base del generador de números aleatorios. Cálculo del lote en por cientos del riesgo a base del margen libre. En el código ha sido implementada la protección contra el error «falta de fondos».