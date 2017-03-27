CodeBaseSecciones
Indicadores

VTS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1018
Ranking:
(26)
Publicado:
VTS.mq5 (28.62 KB) ver
Autor real: IZZY

Indicador de tendencia. Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 06.11.2007.

Fig. 1. Indicador VTS

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17755

