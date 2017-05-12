CodeBaseKategorien
VTS_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der VTS Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmmen)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei VTS.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der VTS_HTF‌ Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17831

