VTS_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
990
Avaliação:
(16)
Publicado:
Indicador VTS com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador VTS.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador VTS_HTF‌

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17831

