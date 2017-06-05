代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

VTS_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
987
等级:
(16)
已发布:
VTS.mq5 (28.62 KB) 预览
VTS_HTF.mq5 (28 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 VTS 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标在图表上的时段 (时间框架)

为了使指标能够正确工作，要把编译好的 VTS.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹中。

图1. VTS_HTF‌ 指标

图1. VTS_HTF‌ 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17831

Cronex T RSI BBSW Cronex T RSI BBSW

用于 MetaTrader 5 的 Cronex T RSI BBSW 指标。

MetaCOT 2 CFTC 工具箱 (指标集) MT5 MetaCOT 2 CFTC 工具箱 (指标集) MT5

MetaCOT 2 CFTC 工具箱指标是一系列 MetaCOT 2 指标，提供了对 CFTC 报告的访问，MetaCOT 2 支持 COT, 分散性 COT, TFF 和 CIT 报告。它可以直接在 MetaTrader 终端上画出 COT 图表。所有的指标都有源代码，并且任何人都可以使用它们来创建他们自己的交易系统。

XCCXCandleKeltnerPluse_HTF XCCXCandleKeltnerPluse_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XCCXCandleKeltnerPluse 指标。

ATRStops_v1.1_Alert ATRStops_v1.1_Alert

实现为 NRTR 的趋势指标，并且有功能可以生成提醒，发送电子邮件或者推送通知。