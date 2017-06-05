用于 MetaTrader 5 的 Cronex T RSI BBSW 指标。

MetaCOT 2 CFTC 工具箱指标是一系列 MetaCOT 2 指标，提供了对 CFTC 报告的访问，MetaCOT 2 支持 COT, 分散性 COT, TFF 和 CIT 报告。它可以直接在 MetaTrader 终端上画出 COT 图表。所有的指标都有源代码，并且任何人都可以使用它们来创建他们自己的交易系统。