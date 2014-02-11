该指标可以使用或者不用周期来进行计算。如果使用周期：如果价格比先前的高，则趋势为1。如果价格比先前的低，则趋势为-1。如果价格和先前的相等，则趋势为0。从而，趋势评分也就是特定周期的趋势之和。在第二种情况下，每次方向的改变，指标值都会被重置为0. 例如：如果我们有一个序列，2个多头，一个空头，一个十字星和3个空头柱形，指标的值如下： -1, -2, 1, 0, 1, 2, 3...

1. 带周期的指标。周期也是确定了指标可能的最大和最小值。你可能注意到在特定的周期范围内（5到20），指标的当前值越接近周期值，趋势越接近完成。







2. 无周期的指标。咋一看，无周期的TrendScore好像没有什么用处，它仅仅在图表上显示了多头和空头柱形的数量序列。然而，注意到指标的锯齿部分 - 例如，那些有5个设置更多的指标值在-1到1之间波动 - 在很多情况下我们得到一个水平的通道，如果有突破产生我们能够很容易看见。

