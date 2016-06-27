Der Indikator kann sowohl mit als auch ohne einer Periodenlänge arbeiten. Wenn eine Periodenlänge verwendet wird: Ist der Preis größer als der vorherige, ist der Trend 1. Ist der Preis kleiner als der vorherige, ist der Trend -1. Ist der Preis gleich dem vorherigen, ist der Trend 0. Dementsprechend ist die Trend-Score die Summe der Trends des angegebenen Zeitraums. Im zweiten Fall wird bei jeder Änderung der Richtung der Indikator-Wert auf Null zurückgesetzt. Zum Beispiel: wenn wir eine Sequenz von zwei Abwärts-, ein Aufwärts-, eine "Doji"- und drei Aufwärtskerzen haben, ergeben sich die Werte des Indikators wie folgt: -1, -2, 1, 0, 1, 2, 3...

1. Der Indikator mit einer Periodenanzahl. Die Periodenzahl ist auch das Modul für die möglichen Maxima und Minima des Indikators. Es kann angemerkt werden, dass, für bestimmte Werte der Periodenanzahl (5 bis 20), je näher der aktuelle Wert des Indikators der Periodenanzahl kommt, desto näher rückt das Ende des Trends.







2. Der Indikator ohne Verwendung einer Periodenlänge. Auf den ersten Blick scheint der Nutzen eines TrendScore ohne Periodenlänge gering zu sein - in der Tat zeigt er nur die Anzahl der Aufwärts- und Abwärtsbars in jeder Serie wie auf dem Chart zu sehen ist. Beachten Sie jedoch, dass "Sägezahn"-Abschnitte des Indikators - d.h. solche mit 5 oder mehr der Indikatorwerte im Bereich [-1; 1] - in vielen Fällen einem horizontalen Kanal widerspiegeln, dessen Durchbruch verwendet werden kann.

