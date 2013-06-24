CodeBaseРазделы
Индикаторы

Trend Score - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Опубликован:
Обновлен:
Расчёт индикатора может производиться как с периодом, так и без такового. В случае использования периода: если цена больше предыдущей, тренд равен 1. Если цена меньше предыдущей, тренд равен -1. Если цена равна предыдущей, тренд равен 0. Соответственно, Trend Score равен сумме трендов за указанный период. Во втором же случае при каждом измении направления значение индикатора обнуляется. Дабы было понятнее, пример: если имеем последовательность из двух медвежьих, бычьего, доджи и трёх бычьих баров, то значения индикатора будут следующими: -1, -2, 1, 0, 1, 2, 3...

1. Вариант индикатора с использованием периода. Очевидно, что период является также модулем максимально и минимально возможных значений индикатора. Можно отметить, что в некотором дипазоне значений периода (от 5 до 20), чем ближе текукщее значение индикатора к значению периода, тем ближе завершение тренда.  

Trend Score: Use Period Mode


2. Вариант индикатора без использования периода. На первый взгляд толку в безпериодном TrendScore мало - ведь он просто показывает количество бычьих и медвежьих баров в каждой серии, что и так видно на графике. Однако, стоит обратить внимание на "пилообразные" участки индикатора - т.е. такие, где 5 и более значений индикатора находятся в пределах [-1; 1] - во многих случаях получаем некий горизонтальный коридор. на пробой которого можно и сыграть. 

Trend Score: No Period

