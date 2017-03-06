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Nevalyashka3_1 - эксперт для MetaTrader 5

Kordava | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4859
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — Сергейавтор кода mq5 — barabashkakvn

Достоинство советника в том, что он уверенно идет в плюс. Главный недостаток — просадка.

Идея такова: торгуем на EURUSD.  В среднем, 90% дней цена изменяется более чем на 60 пунктов. За неделю в 90% случаев объем выше 200.

Таким образом, мы имеем рост в среднем в течение трех полных дней в неделю. Недельная "болтанка" минимальна.

Стратегия такая: стоп 60+10 (чтобы лишний раз не ловить цену +10 к цене), профит 190 (200 — 10 за спред и минимальное расстояние до сделки).

Открылся лот со стопом и профитом (70/190). Тралим ордер на 10 каждые 10 (в случае разворота это гарантирует, что стоп-ордер всегда будет на дне/пике цены за неделю. В результате за неделю ордер закроется).

В итоге, каждые 1,5 недели в теории должны приносить прибыль в объеме средненедельного объема (200).

П‌о результатам оптимизации на EURUSD M5, с 2016.01.01 по 2017.03.02, начальный депозит 10000 (полученные параметры прописаны уже в советнике):

Nevalyashka3_1

SignalMAAboveBelow SignalMAAboveBelow

Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.

e_RP_250 e_RP_250

Советник по индикатору "RPoint". Разметка графика реверсом в X-поинтов. Качественный зигзаг на основе HiLo.

NonLag inverse fisher transform of RSX NonLag inverse fisher transform of RSX

Обратное фишеровское преобразование сглаженного незапаздывающего RSX.

Dsl - RSI Dsl - RSI

Dsl (прерывистые сигнальные линии) - RSI.