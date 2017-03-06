Nevalyashka3_1

Автор идеи — Сергей, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Достоинство советника в том, что он уверенно идет в плюс. Главный недостаток — просадка.

Идея такова: торгуем на EURUSD. В среднем, 90% дней цена изменяется более чем на 60 пунктов. За неделю в 90% случаев объем выше 200.

Таким образом, мы имеем рост в среднем в течение трех полных дней в неделю. Недельная "болтанка" минимальна.

Стратегия такая: стоп 60+10 (чтобы лишний раз не ловить цену +10 к цене), профит 190 (200 — 10 за спред и минимальное расстояние до сделки).

Открылся лот со стопом и профитом (70/190). Тралим ордер на 10 каждые 10 (в случае разворота это гарантирует, что стоп-ордер всегда будет на дне/пике цены за неделю. В результате за неделю ордер закроется).

В итоге, каждые 1,5 недели в теории должны приносить прибыль в объеме средненедельного объема (200).

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П‌о результатам оптимизации на EURUSD M5, с 2016.01.01 по 2017.03.02, начальный депозит 10000 (полученные параметры прописаны уже в советнике):

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