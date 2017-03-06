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Nevalyashka3_1 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Сергей, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Достоинство советника в том, что он уверенно идет в плюс. Главный недостаток — просадка.
Идея такова: торгуем на EURUSD. В среднем, 90% дней цена изменяется более чем на 60 пунктов. За неделю в 90% случаев объем выше 200.
Таким образом, мы имеем рост в среднем в течение трех полных дней в неделю. Недельная "болтанка" минимальна.
Стратегия такая: стоп 60+10 (чтобы лишний раз не ловить цену +10 к цене), профит 190 (200 — 10 за спред и минимальное расстояние до сделки).
Открылся лот со стопом и профитом (70/190). Тралим ордер на 10 каждые 10 (в случае разворота это гарантирует, что стоп-ордер всегда будет на дне/пике цены за неделю. В результате за неделю ордер закроется).
В итоге, каждые 1,5 недели в теории должны приносить прибыль в объеме средненедельного объема (200).
По результатам оптимизации на EURUSD M5, с 2016.01.01 по 2017.03.02, начальный депозит 10000 (полученные параметры прописаны уже в советнике):
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.e_RP_250
Советник по индикатору "RPoint". Разметка графика реверсом в X-поинтов. Качественный зигзаг на основе HiLo.
Обратное фишеровское преобразование сглаженного незапаздывающего RSX.Dsl - RSI
Dsl (прерывистые сигнальные линии) - RSI.