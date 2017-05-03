请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Nevalyashka3_1 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1813
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者 — Sergey, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
EA交易的优点是它肯定会向正向发展，它的主要缺点是回撤。
思路是这样的: 交易 EURUSD. 在 90% 的日子里，平均价格变化都超过 60 个点. 而一个星期内，该数值在90%的情况下超过 200 。
也就是说平均一个星期内有三整天在增长。周内的波动很小。
策略如下: 止损设为 60+10 个点 (为了避免偶然接触，我们在价格上加了10个点), 获利设为 190 (200 - 10 用于点差和交易间的最小距离).
就这样建立含有止损和获利 (70/190) 的仓位。然后订单会根据每10个点进行移动止损 (如果有反转，它保证止损单总位于每周底部/顶部的价格。结果是订单将在一周中关闭).
这样，每1.5个星期理论上可以获得等于平均每周的相同利润(200个点)。
优化以后在 EURUSD M5, 从 2016.01.01 到 2017.03.02, 初始存款为 10000 的测试结果 (结果中的参数已经在 EA 中使用):
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17774
MACD
实现了 MACD 模式 "趋势的继续"。MultiHedg_1
在用户指定的时间建立市场仓位的一个多币种 EA 交易。
SignalMAAboveBelow
一个交易信号模块，基于移动平均指标信号模块。e_RP_250
基于 "RPoint" 指标的 EA 交易. X-points 反转的图表布局. 基于最高价和最低价的高质量之字转向。