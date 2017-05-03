Nevalyashka3_1

思路的作者 — Sergey, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

EA交易的优点是它肯定会向正向发展，它的主要缺点是回撤。

思路是这样的: 交易 EURUSD. 在 90% 的日子里，平均价格变化都超过 60 个点. 而一个星期内，该数值在90%的情况下超过 200 。

也就是说平均一个星期内有三整天在增长。周内的波动很小。

策略如下: 止损设为 60+10 个点 (为了避免偶然接触，我们在价格上加了10个点), 获利设为 190 (200 - 10 用于点差和交易间的最小距离).

就这样建立含有止损和获利 (70/190) 的仓位。然后订单会根据每10个点进行移动止损 (如果有反转，它保证止损单总位于每周底部/顶部的价格。结果是订单将在一周中关闭).

这样，每1.5个星期理论上可以获得等于平均每周的相同利润(200个点)。

‌

优化以后在 EURUSD M5, 从 2016.01.01 到 2017.03.02, 初始存款为 10000 的测试结果 (结果中的参数已经在 EA 中使用):

‌

‌