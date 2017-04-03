Nevalyashka3_1

Der Autor der Idee — Sergey, Der Autor des Codesmq5 — barabashkakvn.

Der Vorteil des EAs besteht darin, dass er sicher positive Werte zeigt. Der Hauptnachteil — Drawdown.

Die Idee ist dies: wir handeln auf EURUSD. Im Durchschnitt im 90% aller Tage ändert sich der Preis mehr als um 60 Punkte. In der Woche in 90% aller Fälle ist der Volumen über 200.

So haben wir das Wachstum durchschnittlich im Laufe von drei vollen Tagen in der Woche. Die wöchentliche "Schwankung" ist minimal.

Die Strategie ist die folgende: Stopp 60+10 (damit es nicht wieder der Preis +10 zum Preis gefangen würde), Profit 190 (200 — 10 für Spread und die minimale Entfernung bis zum Trade).

Es hat sich das Lot mit dem Stopp und dem Profit (70/190) geöffnet. Wir machen eine Trailing mit dem Order auf jede 10 (im Falle der Kurve garantiert es, dass die Stopp-Orders immer auf der Tiefe/Spitze des Preises der Woche sein wird. Als Ergebnis wird der Order im Laufe der Woche geschlossen).

Im Endeffekt, jede 1,5 Wochen in der Theorie müssen der Gewinn im Umfang der durchschnittlichen Woche mit dem Umfang (200) bringen.

Die Ergebnissen der Optimierung auf EURUSD M5, von 2016.01.01 bis 2017.03.02, das Anfangsdeposit 10000 (die bekommenen Parameter wurden schon im EA geordnet):

