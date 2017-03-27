CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Elli - Asesor Experto para MetaTrader 5

satop | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1147
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
Elli.mq5 (33.74 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — Iurii Tokmanautor del código mq5 — barabashkakvn

Asesor Experto a base de los indicadores ADX Wilder y Ichimoku Kinko Hyo. El lote se calcula en por cientos del riesgo del margen.

En cuanto a la selección del período de tiempo:

el indicador ADX tiene su ajuste — "adx_timeframe". Por defecto, es el período de tiempo PEROID_M1.

El indicador Ichimoku no tiene ajustes del período de tiempo, el período PERIOD_H1 se indica estrictamente en el código.

Además, en el módulo de la determinación de la dirección de la señal se toma el precio del cierre de la barra en el período de tiempo PERIOD_H1:

   double sb = iIchimokuGet(CHIKOUSPAN_LINE,0);
   double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1);
   double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();

 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17762

ColorXCCI_Histogram_HTF ColorXCCI_Histogram_HTF

El indicador ColorXCCI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

VTS VTS

Indicador de tendencia.

Aroon oscillator 2 Aroon oscillator 2

Nueva versión del famoso oscilador Aroon.

MultiHedg_1 MultiHedg_1

Este Asesor Experto multidivisas abre una posición de mercado a una hora especificada por el usuario.