Elli - Asesor Experto para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizaciones:
- 1147
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor de la idea — Iurii Tokman, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Asesor Experto a base de los indicadores ADX Wilder y Ichimoku Kinko Hyo. El lote se calcula en por cientos del riesgo del margen.
En cuanto a la selección del período de tiempo:
el indicador ADX tiene su ajuste — "adx_timeframe". Por defecto, es el período de tiempo PEROID_M1.
El indicador Ichimoku no tiene ajustes del período de tiempo, el período PERIOD_H1 se indica estrictamente en el código.
Además, en el módulo de la determinación de la dirección de la señal se toma el precio del cierre de la barra en el período de tiempo PERIOD_H1:
double sb = iIchimokuGet(CHIKOUSPAN_LINE,0); double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1); double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17762
