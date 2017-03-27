Es la versión mejorada del oscilador Aroon que utiliza las bandas de cuantil ppara la organización de niveles. Es capaz de filtrar los precios y resultados con el fin de minimizar la cantidad de señales falsas.



El indicador ha sido modificado para mostrar los últimos cambios en los build nuevos de MetaTrader 5. Ha sido realizada la optimización adicional del código.



Existe la posibilidad de cambiar el período de tiempo en los parámetros de entrada, incluye el conjunto de alertas habitual, así como la selección entre 22 tipos del precio disponibles.









