Der Autor der Idee — Iurii Tokman, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der EA nach Indikatoren ADX Wilder und Ichimoku Kinko Hyo. Der Lot wird als das Prozent des Risikos von der Marge berechnet.

bezüglich der Auswahl der Timeframe:

Der Indikator ADX hat seine eigene Einstellung — "adx_timeframe". Standardmäßig ist es die Timeframe PEROID_M1.

Der Einstellungsindikator Ichimoku hat keine Timeframe — im Code wurde fest die Timeframe PERIOD_H1 eingegeben.

Auch im Modul der Bestimmung der Signal-Richtung wird der Exit-Preis des Bars von der Timeframe PERIOD_H1 gegeben: