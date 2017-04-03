CodeBaseKategorien
Elli - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1720
(32)
Der Autor der Idee — Iurii TokmanDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn

Der EA nach Indikatoren ADX Wilder und Ichimoku Kinko Hyo. Der Lot wird als das Prozent des Risikos von der Marge berechnet.

bezüglich der Auswahl der Timeframe:

Der Indikator ADX hat seine eigene Einstellung — "adx_timeframe". Standardmäßig ist es die Timeframe PEROID_M1.

Der Einstellungsindikator Ichimoku hat keine Timeframe — im Code wurde fest die Timeframe PERIOD_H1 eingegeben.

Auch im Modul der Bestimmung der Signal-Richtung wird der Exit-Preis des Bars von der Timeframe  PERIOD_H1 gegeben:

   double sb = iIchimokuGet(CHIKOUSPAN_LINE,0);
   double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1);
   double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();

 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17762

