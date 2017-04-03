und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Elli - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1720
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor der Idee — Iurii Tokman, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA nach Indikatoren ADX Wilder und Ichimoku Kinko Hyo. Der Lot wird als das Prozent des Risikos von der Marge berechnet.
bezüglich der Auswahl der Timeframe:
Der Indikator ADX hat seine eigene Einstellung — "adx_timeframe". Standardmäßig ist es die Timeframe PEROID_M1.
Der Einstellungsindikator Ichimoku hat keine Timeframe — im Code wurde fest die Timeframe PERIOD_H1 eingegeben.
Auch im Modul der Bestimmung der Signal-Richtung wird der Exit-Preis des Bars von der Timeframe PERIOD_H1 gegeben:
double sb = iIchimokuGet(CHIKOUSPAN_LINE,0); double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1); double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17762
Der Indikator ColorXCCI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.VTS
Der Trendindikator.
Der Mehrwährungs-EA öffnet von der Benutzer gegebenen Zeit die Marktposition.MACD
Die Realisierung des Musters MACD "die Folge des Trends".