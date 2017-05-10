無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Elli - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1104
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
アイディアの著者 — Iurii Tokman、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーはADX Wilder及び一目均衡表に基づいています。ロットは証拠金に対したリスク率によって計算されます。
時間枠の選択について：
ADX指標には、別の「adx_timeframe」の設定が用意されています。デフォルト値はPEROID_M1です。
一目指標には時間枠設定がなく、PERIOD_H1時間枠がハードコードされています。
また、トレンド方向検出モジュールでは、PERIOD_H1時間枠のバー終値が使用されます。
double sb = iIchimokuGet(CHIKOUSPAN_LINE,0); double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1); double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17762
