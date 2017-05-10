コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Elli - MetaTrader 5のためのエキスパート

satop | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1104
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Elli.mq5 (33.74 KB)
アイディアの著者 — Iurii TokmanMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

このエキスパートアドバイザーはADX Wilder及び一目均衡表に基づいています。ロットは証拠金に対したリスク率によって計算されます。

時間枠の選択について：

ADX指標には、別の「adx_timeframe」の設定が用意されています。デフォルト値はPEROID_M1です。

一目指標には時間枠設定がなく、PERIOD_H1時間枠がハードコードされています。

また、トレンド方向検出モジュールでは、PERIOD_H1時間枠のバー終値が使用されます。

   double sb = iIchimokuGet(CHIKOUSPAN_LINE,0);
   double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1);
   double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();

 

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17762

