アイディアの著者 — Iurii Tokman、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはADX Wilder及び一目均衡表に基づいています。ロットは証拠金に対したリスク率によって計算されます。

時間枠の選択について：

ADX指標には、別の「adx_timeframe」の設定が用意されています。デフォルト値はPEROID_M1です。

一目指標には時間枠設定がなく、PERIOD_H1時間枠がハードコードされています。

また、トレンド方向検出モジュールでは、PERIOD_H1時間枠のバー終値が使用されます。