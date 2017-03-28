Participe de nossa página de fãs
Elli - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1613
-
Autor da ideia — Iurii Tokman, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Expert Advisor segundo os indicadores ADX Wilder e Ichimoku Kinko Hyo. Lote é calculado como uma porcentagem da margem de risco.
Sobre a escolha do timeframe:
o indicador ADX tem sua configuração — "adx_timeframe". Por padrão é o timeframe PEROID_M1.
O indicador Ichimoku não tem configuraçóes de timeframe, uma vez que no código é estritamente especificado o timeframe PERIOD_H1.
Além disso, no módulo de determinação para direção do sinal, é tomado o preço de fechamento do timeframe PERIOD_H1:
double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1);
double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17762
