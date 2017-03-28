CodeBaseSeções
Elli - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1613
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Iurii Tokmanautor do código mq5 — barabashkakvn

Expert Advisor segundo os indicadores ADX Wilder e Ichimoku Kinko Hyo. Lote é calculado como uma porcentagem da margem de risco.

Sobre a escolha do timeframe:

o indicador ADX tem sua configuração — "adx_timeframe". Por padrão é o timeframe PEROID_M1.

O indicador Ichimoku não tem configuraçóes de timeframe, uma vez que no código é estritamente especificado o timeframe PERIOD_H1.

Além disso, no módulo de determinação para direção do sinal, é tomado o preço de fechamento do timeframe PERIOD_H1:

   double sb = iIchimokuGet(CHIKOUSPAN_LINE,0);
   double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1);
   double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();

 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17762

