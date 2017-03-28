Autor da ideia — Iurii Tokman, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Expert Advisor segundo os indicadores ADX Wilder e Ichimoku Kinko Hyo. Lote é calculado como uma porcentagem da margem de risco.

Sobre a escolha do timeframe:

o indicador ADX tem sua configuração — "adx_timeframe". Por padrão é o timeframe PEROID_M1.

O indicador Ichimoku não tem configuraçóes de timeframe, uma vez que no código é estritamente especificado o timeframe PERIOD_H1.

Além disso, no módulo de determinação para direção do sinal, é tomado o preço de fechamento do timeframe PERIOD_H1: