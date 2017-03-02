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Советники

Elli - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2564
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — Iurii Tokmanавтор кода mq5 — barabashkakvn

Советник по индикаторам ADX Wilder и Ichimoku Kinko Hyo. Лот рассчитывается в процентах риска от маржи.

По поводу выбора таймфрейма:

индикатор ADX имеет свою настройку — "adx_timeframe". По умолчанию это таймфрейм PEROID_M1.

Индикатор Ichimoku настроек тайфрейма не имеет — в коде жёстко указан таймфрейм PERIOD_H1.

Также в модуле определения направления сигнала берётся цена закрытия бара с таймфрейма PERIOD_H1:

   double sb = iIchimokuGet(CHIKOUSPAN_LINE,0);
   double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1);
   double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();

 

 

Pinball machine Pinball machine

Направление торговли на основе генератора случайных чисел. Stop Loss и Take Profit — на основе генератора случайных чисел. Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи. В коде реализована страховка от ошибки "нехватка средств".

EMA EMA

Пересечение двух МА. Уровни Take Profit и Stop Loss - виртуальные.

MultiHedg_1 MultiHedg_1

Мультивалютный советник в заданное пользователем время открывает рыночную позицию.

MACD MACD

Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда".