Автор идеи — Iurii Tokman, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Советник по индикаторам ADX Wilder и Ichimoku Kinko Hyo. Лот рассчитывается в процентах риска от маржи.

По поводу выбора таймфрейма:

индикатор ADX имеет свою настройку — "adx_timeframe". По умолчанию это таймфрейм PEROID_M1.

Индикатор Ichimoku настроек тайфрейма не имеет — в коде жёстко указан таймфрейм PERIOD_H1.

Также в модуле определения направления сигнала берётся цена закрытия бара с таймфрейма PERIOD_H1: