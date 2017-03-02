Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Elli - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2564
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи — Iurii Tokman, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Советник по индикаторам ADX Wilder и Ichimoku Kinko Hyo. Лот рассчитывается в процентах риска от маржи.
По поводу выбора таймфрейма:
индикатор ADX имеет свою настройку — "adx_timeframe". По умолчанию это таймфрейм PEROID_M1.
Индикатор Ichimoku настроек тайфрейма не имеет — в коде жёстко указан таймфрейм PERIOD_H1.
Также в модуле определения направления сигнала берётся цена закрытия бара с таймфрейма PERIOD_H1:
double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1);
double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();
Направление торговли на основе генератора случайных чисел. Stop Loss и Take Profit — на основе генератора случайных чисел. Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи. В коде реализована страховка от ошибки "нехватка средств".EMA
Пересечение двух МА. Уровни Take Profit и Stop Loss - виртуальные.
Мультивалютный советник в заданное пользователем время открывает рыночную позицию.MACD
Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда".