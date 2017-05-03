代码库部分
EA

Elli - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1692
等级:
(32)
已发布:
已更新:
Elli.mq5 (33.74 KB) 预览
思路的作者 — Iurii TokmanMQL5 代码的作者 — barabashkakvn

本EA交易根据 ADX Wilder 和 Ichimoku Kinko Hyo 指标进行交易，手数是根据保证金的风险百分比进行计算的。

关于时段的选择:

ADX 指标提供了独立的设置 "adx_timeframe". 它的默认值是 PEROID_M1.

Ichimoku 指标没有时段的设置 — PERIOD_H1 时段是固定写在代码中的。

另外，在趋势侦测模块，使用了时段 PERIOD_H1 的柱的收盘价:

   double sb = iIchimokuGet(CHIKOUSPAN_LINE,0);
   double close=iClose(0,m_symbol.Name(),PERIOD_H1);
   double cf=MathAbs(ts-ks)/m_symbol.Point();

 

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17762

