DoubleMA Crossover EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1047
Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Trading en estos símbolos:
- "AUDCAD"
- "AUDJPY"
- "AUDNZD"
- "AUDUSD"
- "CHFJPY"
- "EURAUD"
- "EURCAD"
- "EURCHF"
- "EURGBP"
- "EURJPY"
- "EURUSD"
- "GBPCHF"
- "GBPJPY"
- "GBPUSD"
- "NZDUSD"
- "USDCAD"
- "USDCHF"
- "USDJPY"
Trailing de posiciones abiertas. Señales de dos indicadores (Moving Average, MA). Los parámetros de los indicadores, tales como "averaging period", "horizontal shift", "smoothing type" y "type of price" han sido colocados en los parámetros de entrada. De esta manera, se puede probar la estrategia en un rango extenso de parámetros. La negociación se realiza exclusivamente en un determinado período del día. Trabaja en cada tick, pero utiliza los valores de los indicadores de la barra con el número "Signal Candle".
EURUSD, M5, período de 2016.01.01 a 2017.02.28, depósito inicial 3000:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17752
