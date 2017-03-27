 DoubleMA Crossover EA

Dirección del trading a base del generador de números aleatorios. Stop Loss y Take Profit — a base del generador de números aleatorios. Cálculo del lote en por cientos del riesgo a base del margen libre. En el código ha sido implementada la protección contra el error «falta de fondos».

Oscilador suavizado StrangeIndicator, con posibilidad de indicar con color la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma.