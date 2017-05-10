コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

DoubleMA Crossover EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
923
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者 — John SmithMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

次の銘柄だけを取引します。

  • "AUDCAD"
  • "AUDJPY"
  • "AUDNZD"
  • "AUDUSD"
  • "CHFJPY"
  • "EURAUD"
  • "EURCAD"
  • "EURCHF"
  • "EURGBP"
  • "EURJPY"
  • "EURUSD"
  • "GBPCHF"
  • "GBPJPY"
  • "GBPUSD"
  • "NZDUSD"
  • "USDCAD"
  • "USDCHF"
  • "USDJPY"

ポジションのトレーリング。2つの指標（移動平均、MA）のシグナルです。「平均期間」、「水平シフト」、「平滑化タイプ」、「価格タイプ」などの指標パラメータが入力できます。したがって、幅広いパラメータを使用して戦略をテストできます。EAは特定の期間中に取引します。これはすべてのティックで機能しますが、 "Signal Candle"を持つバーの指標値を使用します。

EURUSD、M5、2016.01.01から2017.02.28までの期間、初期入金3000：

 DoubleMA Crossover EA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17752

ピンボールマシン ピンボールマシン

取引方向が乱数発生器に基づいて選択されます。決済逆指値と決済指値は乱数発生器に基づいて設定されます。ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。このコ―ドは"not enough money（不十分な資金）"エラーの回避を可能にします。

StrangeIndicator StrangeIndicator

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたStrangeIndicatorオシレータです。

VTS VTS

トレンド指標

ColorXCCI_Histogram_HTF ColorXCCI_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXCCI_Histogram指標です。