 DoubleMA Crossover EA

アイディアの著者 — John Smith、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

ポジションのトレーリング。2つの指標（移動平均、MA）のシグナルです。「平均期間」、「水平シフト」、「平滑化タイプ」、「価格タイプ」などの指標パラメータが入力できます。したがって、幅広いパラメータを使用して戦略をテストできます。EAは特定の期間中に取引します。これはすべてのティックで機能しますが、 "Signal Candle"を持つバーの指標値を使用します。

EURUSD、M5、2016.01.01から2017.02.28までの期間、初期入金3000：