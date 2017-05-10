無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DoubleMA Crossover EA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 923
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者 — John Smith、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
次の銘柄だけを取引します。
- "AUDCAD"
- "AUDJPY"
- "AUDNZD"
- "AUDUSD"
- "CHFJPY"
- "EURAUD"
- "EURCAD"
- "EURCHF"
- "EURGBP"
- "EURJPY"
- "EURUSD"
- "GBPCHF"
- "GBPJPY"
- "GBPUSD"
- "NZDUSD"
- "USDCAD"
- "USDCHF"
- "USDJPY"
ポジションのトレーリング。2つの指標（移動平均、MA）のシグナルです。「平均期間」、「水平シフト」、「平滑化タイプ」、「価格タイプ」などの指標パラメータが入力できます。したがって、幅広いパラメータを使用して戦略をテストできます。EAは特定の期間中に取引します。これはすべてのティックで機能しますが、 "Signal Candle"を持つバーの指標値を使用します。
EURUSD、M5、2016.01.01から2017.02.28までの期間、初期入金3000：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17752
ピンボールマシン
取引方向が乱数発生器に基づいて選択されます。決済逆指値と決済指値は乱数発生器に基づいて設定されます。ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。このコ―ドは"not enough money（不十分な資金）"エラーの回避を可能にします。StrangeIndicator
売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたStrangeIndicatorオシレータです。
VTS
トレンド指標ColorXCCI_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXCCI_Histogram指標です。