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DoubleMA Crossover EA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2800
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — John Smithавтор кода mq5 — barabashkakvn

Торговля только на этих символах:

  • "AUDCAD"
  • "AUDJPY"
  • "AUDNZD"
  • "AUDUSD"
  • "CHFJPY"
  • "EURAUD"
  • "EURCAD"
  • "EURCHF"
  • "EURGBP"
  • "EURJPY"
  • "EURUSD"
  • "GBPCHF"
  • "GBPJPY"
  • "GBPUSD"
  • "NZDUSD"
  • "USDCAD"
  • "USDCHF"
  • "USDJPY"

Trailing открытых позиций. Сигналы от двух индикаторов (Moving Average, MA). Параметры индикаторов, такие как: "averaging period", "horizontal shift", "smoothing type" и "type of price" вынесены во входные параметры. Таким образом, можно проверять стратегию в широком диапазоне параметров. Торговля ведется только в определённый промежуток суток.‌ Работает на каждом тике, но при этом значения индикаторов берутся с бара номер "Signal Candle".

Символ EURUSD,M5, период с 2016.01.01 по 2017.02.28, начальный баланс 3000:

 DoubleMA Crossover EA

MACD MACD

Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда".

MultiHedg_1 MultiHedg_1

Мультивалютный советник в заданное пользователем время открывает рыночную позицию.

NUp1Down NUp1Down

Стратегия: N баров вверх и один вниз. Trailing. Расчёт лота как процент риска от свободной маржи.

e_RP_250 e_RP_250

Советник по индикатору "RPoint". Разметка графика реверсом в X-поинтов. Качественный зигзаг на основе HiLo.