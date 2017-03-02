Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DoubleMA Crossover EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2800
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Торговля только на этих символах:
- "AUDCAD"
- "AUDJPY"
- "AUDNZD"
- "AUDUSD"
- "CHFJPY"
- "EURAUD"
- "EURCAD"
- "EURCHF"
- "EURGBP"
- "EURJPY"
- "EURUSD"
- "GBPCHF"
- "GBPJPY"
- "GBPUSD"
- "NZDUSD"
- "USDCAD"
- "USDCHF"
- "USDJPY"
Trailing открытых позиций. Сигналы от двух индикаторов (Moving Average, MA). Параметры индикаторов, такие как: "averaging period", "horizontal shift", "smoothing type" и "type of price" вынесены во входные параметры. Таким образом, можно проверять стратегию в широком диапазоне параметров. Торговля ведется только в определённый промежуток суток. Работает на каждом тике, но при этом значения индикаторов берутся с бара номер "Signal Candle".
Символ EURUSD,M5, период с 2016.01.01 по 2017.02.28, начальный баланс 3000:
MACD
Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда".MultiHedg_1
Мультивалютный советник в заданное пользователем время открывает рыночную позицию.