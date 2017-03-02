 DoubleMA Crossover EA

Мультивалютный советник в заданное пользователем время открывает рыночную позицию.

Стратегия: N баров вверх и один вниз. Trailing. Расчёт лота как процент риска от свободной маржи.

Советник по индикатору "RPoint". Разметка графика реверсом в X-поинтов. Качественный зигзаг на основе HiLo.