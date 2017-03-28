 DoubleMA Crossover EA

CodeBaseSeções
Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn

Negociação apenas nestes símbolos:

  • "AUDCAD"
  • "AUDJPY"
  • "AUDNZD"
  • "AUDUSD"
  • "CHFJPY"
  • "EURAUD"
  • "EURCAD"
  • "EURCHF"
  • "EURGBP"
  • "EURJPY"
  • "EURUSD"
  • "GBPCHF"
  • "GBPJPY"
  • "GBPUSD"
  • "NZDUSD"
  • "USDCAD"
  • "USDCHF"
  • "USDJPY"

Trailing de posições abertas. Sinais de dois indicadores (Moving Average, MA). Configurações dos indicadores "averaging period", "horizontal shift", "smoothing type" e "type of price" nos parâmetros de entrada. Assim, a estratégia pode ser verificada numa ampla gama de parâmetros. A negociação é realizada apenas num determinado número de dias. Funciona em cada tick, mas, ao fazer isto, os valores do indicador são tomados a partir da barra número "Signal Candle".

Símbolo EURUSD,M5, período de 2016.01.01 a 2017.02.28, saldo inicial 3000:

