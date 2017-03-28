Participe de nossa página de fãs
DoubleMA Crossover EA - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1743
-
Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Negociação apenas nestes símbolos:
- "AUDCAD"
- "AUDJPY"
- "AUDNZD"
- "AUDUSD"
- "CHFJPY"
- "EURAUD"
- "EURCAD"
- "EURCHF"
- "EURGBP"
- "EURJPY"
- "EURUSD"
- "GBPCHF"
- "GBPJPY"
- "GBPUSD"
- "NZDUSD"
- "USDCAD"
- "USDCHF"
- "USDJPY"
Trailing de posições abertas. Sinais de dois indicadores (Moving Average, MA). Configurações dos indicadores "averaging period", "horizontal shift", "smoothing type" e "type of price" nos parâmetros de entrada. Assim, a estratégia pode ser verificada numa ampla gama de parâmetros. A negociação é realizada apenas num determinado número de dias. Funciona em cada tick, mas, ao fazer isto, os valores do indicador são tomados a partir da barra número "Signal Candle".
Símbolo EURUSD,M5, período de 2016.01.01 a 2017.02.28, saldo inicial 3000:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17752
