 DoubleMA Crossover EA

Direção da negociação com base no gerador de números aleatórios. Stop Loss e Take Profit com base no gerador de números aleatórios. Cálculo do lote em porcentagem de risco a partir da margem livre. No código é implementado o seguro a partir do erro "falta de fundos".

Oscilador suavizado StrangeIndicator com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma.